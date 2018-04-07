Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Pendik'te kocasını av tüfeğiyle öldüren kadın, adliyeye sevk edildi

Pendik'te kocasını av tüfeğiyle öldüren kadın, adliyeye sevk edildi

Zanlının çıkışı

Polis Cenaze Ürdün Polis Ekipleri Irak 

-ARŞİV

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Pendik'te tartıştığı kocasını av tüfeğiyle öldüren B.F., adliyeye sevk edildi. Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi'nde dün akşam meydana gelen olayda tartıştığı kocası Sedat F.'yi av tüfeğiyle öldüren B.F., polis ekiplerine teslim oldu. Geceyi Pendik Asayiş Büro Amirliği'nde geçiren B.F., ifadesinin alınmasının ardından sabah adliyeye sevk edildi. B.F'nin gazetecilerin "neden kocanızı ölürdünüz" sorusunu yanıtsız bıraktığı görüldü.
Olayda hayatını kaybeden Sedat F.'nin cenazesinin otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildiği öğrenildi. (Cİ-ÖFA
İlgili Foto Galeriler
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralıYolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralı
Ankara'da kanlı infaz! 2 ölüAnkara'da kanlı infaz! 2 ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı