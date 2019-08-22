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22 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Pendik’te kamyon ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı

Pendik’te kamyon ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı

Kaza yapan kamyon ve minibüs

Bild Servis Aracı Trol 

-Servis aracı

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Pendik’te seyir halinde olan kamyon ile hatlı minibüs çarpıştı. İki araç da kontrolden çıkarak yoldan savrulurken, kamyon park halinde olan servis aracına çarparak durabildi. Kazda minibüste bulunan 3 kişi yaralandı. Kaza, E-5 karayolu Pendik Kaynarca mevkii yan yolda saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Seyir halinde olan bir kamyon, yolda ilerleyen içi yolcu dolu hatlı minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki araç da kontrolünü kaybederek yoldan çıktı. Kamyon, o esnada yol kenarından park halinde olan bir servis aracına çarparak durabildi. Kazada minibüste bulunan Ali Kıvankardeşler, Müzehher Akyol ve ismi öğrenilemeyen bir vatandaş yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulans ile Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. (HA-EY-
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