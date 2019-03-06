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06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Pendik’te iki gecekondu alev alev yandı İzle

Pendik’te iki gecekondu alev alev yandı İzle

İtfaiye müdahalesi

Gecekondu 

-Alevli yangın görüntüsü
-röp

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Pendik’te iki gecekonduda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken gecekondulardaki eşyalar tamamen yandı. Pendik Sülüntepe Mahallesinde iki gecekondu henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın sonucu alevlere teslim oldu. Mahalle sakinlerinin iddialarına göre çoğunlukla boş olan gecekondularda o sırada kimsenin olmamasıyla can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan gecekondulardaki eşyalar küle dönerken itfaiyenin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Çevrede daha önce de benzer şekilde yangınların çıktığını belirten mahalle sakinleri, bu bölgede tinercilerin olduğunu ve yangının onlar sebebiyle çıkmış olabileceğini belirttiler. (HA-EY
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