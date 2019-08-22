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22 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Pendik’te hırsızların kapı kilidini kırıp marketten sigara çaldığı anlar kamerada

Pendik’te hırsızların kapı kilidini kırıp marketten sigara çaldığı anlar kamerada

Hırsızların gelişi

Market Kamera Para Kasası Sigara Hırsız 

-Kapı kilidini kırışı
-Ürünleri çalışı
-Kaçış
-Dükkanın içi
-Dükkan sahibi röp

( İSTANBUL - ÖZEL)- Hırsızlık yaptıkları marketi dağıtıp kaçtılar İSTANBUL

- Pendik’te iki hırsız, kapı kilidini kırarak girdikleri dükkandan yaklaşık 4 bin lira değerinde sigara ve para kasasını çaldılar. Ortalığın savaş alanına döndüğü hırsızlık anları dükkanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olay, Pendik Kavakpınar Mahallesinde bir dükkanda geçtiğimiz gün sabah saatlerinde yaşandı. İki hırsız, dükkanın önüne park ettikleri araçtan inerek market kapısına doğru yöneldi. Hırsızlar, yanlarında getirdikleri bir alet ile kapı kilidini zorlayarak kırdılar. Ardından dükkana giren hırsızlar, sigaraların bulunduğu rafı ve para kasasını yerinden sökerek çaldılar. Hırsızlar, ürünleri çalmak için yerinden sökerek ortalığı savaş alanına çevirdiler. Yaklaşık 4 bin lira değerinde sigara ile bir miktar para çalan hırsızlar olay yerinden hızla uzaklaştılar. Market sahibi Fevzi Temel, “Sabah dükkanımı açmaya geldim, baktım kapımı zorlayarak kırmışlar. Bütün sigaralarımı toplamışlar. Para kasası, kamera, bilgisayar sistemlerimi yere düşürmüşler. Yaklaşık 3-4 bin liralık sigaram götürülmüş, para kasamı götürmüşler. O yere düşen bilgisayar bin dolar. Nereden bakarsa 6-7 bin liralık zarar” dedi.
Öte yandan, hırsızlık anları dükkanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde iki hırsız kapı kilidini zorlayarak kırıyorlar. İçeri girdikleri dükkandan sigara dolu rafı ve para kasasını çalıyorlar. Ardından geldikleri araca atlayıp hızla kaçıyorlar.
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