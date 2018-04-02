Pendik'te hafriyat kamyonundan dökülen molozlar, kazaya böyle davetiye çıkardı

-Yola dökülenlerin fotoğrafı



( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL



- Pendik'te seyir halindeki hafriyat kamyonundan dökülen taşlar, kazaya davetiye çıkardı. "Bu kadarına da pes" dedirten olay, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay esnasında trafiğin yoğunluğunun azlığı, olası bir kazayı önledi. Edinilen bilgilere göre olay 29 Mart günü Tuzla Aydınlı köyü kavşağında yaşandı. Trafikte seyir halindeki hafriyat kamyonun arka kapağı açılınca, taş ve molozlar yola savruldu. Olay sonrası bir an duraklayan sürücü, ardından yoluna devam etti. Olay esnasında caddedeki trafik yoğunluğunun azlığı, yaşanabilecek büyük bir kazayı önledi. Yola savrulan taş ve molozlar, belediye ekipleri tarafından kısa sürede temizlendi. Hafriyat kamyonu sürücüsünün dikkatsizliği sonucu yaşanan olay, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Hafriyat kamyonlarına yönelik denetimlerin sıklaştığı günlerde çekilen görüntüler "Bu kadarına da pes" dedirtti

