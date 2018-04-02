Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Pendik'te hafriyat kamyonundan dökülen molozlar, kazaya böyle davetiye çıkardı

Pendik'te hafriyat kamyonundan dökülen molozlar, kazaya böyle davetiye çıkardı

Hafriyat kamyonunun moloz dökmesi

Kamera Trafik Yoğunluğu Hafriyat Kamyonu 

-Yola dökülenlerin fotoğrafı

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Pendik'te seyir halindeki hafriyat kamyonundan dökülen taşlar, kazaya davetiye çıkardı. "Bu kadarına da pes" dedirten olay, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay esnasında trafiğin yoğunluğunun azlığı, olası bir kazayı önledi. Edinilen bilgilere göre olay 29 Mart günü Tuzla Aydınlı köyü kavşağında yaşandı. Trafikte seyir halindeki hafriyat kamyonun arka kapağı açılınca, taş ve molozlar yola savruldu. Olay sonrası bir an duraklayan sürücü, ardından yoluna devam etti. Olay esnasında caddedeki trafik yoğunluğunun azlığı, yaşanabilecek büyük bir kazayı önledi. Yola savrulan taş ve molozlar, belediye ekipleri tarafından kısa sürede temizlendi. Hafriyat kamyonu sürücüsünün dikkatsizliği sonucu yaşanan olay, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Hafriyat kamyonlarına yönelik denetimlerin sıklaştığı günlerde çekilen görüntüler "Bu kadarına da pes" dedirtti
İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Cenazede Akıl Almaz Olay!Cenazede Akıl Almaz Olay!
Şoför Kalp Krizi Geçirdi: 4 Ölü, 34 YaralıŞoför Kalp Krizi Geçirdi: 4 Ölü, 34 Yaralı
Nevruz'u Kana BulayacaklardıNevruz'u Kana Bulayacaklardı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı