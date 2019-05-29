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29 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Pendik’te gençlerin kavgası kanlı bitti: 5 yaralı

Pendik’te gençlerin kavgası kanlı bitti: 5 yaralı

Yerde yatan yaralılar

İlk Müdahale Hastane Sağlık Ekibi Kalaba Alabalık 

-Ambulans
-Polis
-Kalabalık

( İSTANBUL -ÖZEL)- Vatandaşlar yaralı gençleri kilimin üzerine yatırıp müdahale etti İSTANBUL

- Pendik’te kalabalık iki genç grup arasında kavga çıktı. Tekme ve tokatların konuştuğu kavgada 5 genç yaralandı. Vatandaşlar, yerde kanlar içinde yatan gençleri kilimin üzerine yatırıp müdahale etti. Pendik sahilinde kalabalık iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle olay meydan kavgasına dönüştü. Tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavgada 5 genç yaralanırken diğer şahıslar da olay yerinden hızla uzaklaştı. Kavgaya tanık olan çevredeki vatandaşlar ise büyük panik yaşadı. Olay yerine polis ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. 5 kişinin yaralandığı kavgada olay yerinde ambulansın biri gitti diğeri geldi. Yaralılara ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı. Vatandaşlar, yerde yatan yaralı gençleri kilimlerin üzerine yatırarak yardım etti. Daha sonra yaralılar, tedavi ve kontrol amaçlı olarak ambulanslar ile hastaneye sevk edildi.
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