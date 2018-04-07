Pendik’te eşi tarafından öldürülen adamın cenazesi ailesine teslim edildi

-Aile yakınlarından görüntü

-Genel ve detay

--ARŞİV-

-Olay yerinden görüntüler

-Çevredeki vatandaşlarla röportaj

-Serkan Filiz'in eşiyle olan fotoğrafları



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- İstanbul



İstanbul Pendik’de dün gece tartıştığı karısı tarafından öldürülen Serkan Filiz’in cenazesi ailesine teslim edildi. Pendik’te dün gece saatlerinde Betül Filiz ile Serkan Filiz arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıkmıştı. Yaşanan tartışmada Betül Filiz evde bulunan av tüfeği ile kocası Serkan Filiz’i vurmuştu. Olay yerindeki savcının incelemelerin ardından Serkan Filiz’in cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırılarak inceleme başlatıldı. İşlemleri tamamlanan Serkan Filiz’in cenazesi ağabeyi ve aile yakınlarına teslim edildi.

