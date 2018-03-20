Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Pendik'te denizde ceset bulundu - İSTANBUL Haberi

Pendik'te denizde ceset bulundu - İSTANBUL Haberi

- Cesedi arama çalışmalarından detaylarPendik'te denizde ceset bulunduİSTANBUL (AA) - Pendik'te denizde erkek cesedi bulundu.Alınan bilgiye göre, Pendik Sahili'nde deniz yüzeyinde ceset gören vatandaşlar, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik şeridi oluşturarak durumu deniz polisine bildirdi.Olay yerine gelen deniz polisi dalgıçları, cesedi karaya çıkardı. Ekipler, kuvvetli lodos nedeniyle oluşan dalgalar sebebiyle çalışırken güçlük çekti. Vatandaşlar ekiplerin çalışmlarını merakla izlerken, bazıları bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.Cesedin üzerinden kimlik çıkmazken, erkeğe ait olduğu belirlendi.Ceset, ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından morga kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Polis Deniz Polisi Kamera Cep Telefonu Polis Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralıYolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralı
Ankara'da kanlı infaz! 2 ölüAnkara'da kanlı infaz! 2 ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı