Pendik'te denizde ceset bulundu - İSTANBUL Haberi

- Cesedi arama çalışmalarından detaylarPendik'te denizde ceset bulunduİSTANBUL (AA) - Pendik'te denizde erkek cesedi bulundu.Alınan bilgiye göre, Pendik Sahili'nde deniz yüzeyinde ceset gören vatandaşlar, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik şeridi oluşturarak durumu deniz polisine bildirdi.Olay yerine gelen deniz polisi dalgıçları, cesedi karaya çıkardı. Ekipler, kuvvetli lodos nedeniyle oluşan dalgalar sebebiyle çalışırken güçlük çekti. Vatandaşlar ekiplerin çalışmlarını merakla izlerken, bazıları bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.Cesedin üzerinden kimlik çıkmazken, erkeğe ait olduğu belirlendi.Ceset, ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından morga kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.