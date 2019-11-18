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18 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Pendik'te çatı yangını - İSTANBUL

Pendik'te çatı yangını - İSTANBUL

- Yangın anıPendik'te çatı yangınıİSTANBUL (AA) - Pendik'te bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.Alınan bilgiye göre, Kavakpınar Mahallesi Darılmaz Sokak'taki 3 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında çatıda hasar oluştururken, dumandan etkilenen bir kişi sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

Polis Bild Sağlık Ekipleri Çatı Yangını 

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