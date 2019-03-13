Pendik’te bir evde yangın

-İtfaiyenin görüntüsü

-Kadından görüntü

-Evin içinden görüntü



( İSTANBUL )- Ev sahibi, yangının eve giren hırsız tarafından çıkarıldığını iddia etti İSTANBUL



- Pendik’te bir evde çıkan yangında evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Ev sahibi, yangının eve giren bir hırsız tarafından çıkarıldığını iddia etti. Pendik Orhangazi Mahallesi Özen Sokak’ta bir evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Oturma odasında başlayan yangında evin oturma odası ve yatak odasındaki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Olay yerine ihbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Evinin yandığını gören olay yerinde sinir krizi geçirdi. Ev sahibi kadın, eve bir hırsızın girdiğini ve yangının hırsız tarafından çıkarıldığını iddia etti .

