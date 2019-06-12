Pendik'te bir alt geçitte mahsur kalan vatandaşı böyle kurtardılar



- Pendik’de yoğun yağış nedeniyle bazı yolları ve köprü altlarını su bastı. Araçlar su baskınları nedeniyle yollarda mahsur kaldı. Pendik’te bugün yoğun yağışın etkili olduğu gözlendi. Yoğun yağış nedeniyle bazı yolları ve köprü altlarını su bastı. Göle dönen yollar nedeniyle bazı araçlar yollarda mahsur kaldı. Göle dönen yollarda trafik durdu. Bir vatandaşın mahsur kaldığı Lokman hekim alt geçidinde kurtarma görüntüsü kameralara yansıdı.

