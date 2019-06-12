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12 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Pendik'te bir alt geçitte mahsur kalan vatandaşı böyle kurtardılar

Pendik'te bir alt geçitte mahsur kalan vatandaşı böyle kurtardılar

Vatandaşın kurtarılması

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Mahsur Kaldı Kamera 


- Pendik’de yoğun yağış nedeniyle bazı yolları ve köprü altlarını su bastı. Araçlar su baskınları nedeniyle yollarda mahsur kaldı. Pendik’te bugün yoğun yağışın etkili olduğu gözlendi. Yoğun yağış nedeniyle bazı yolları ve köprü altlarını su bastı. Göle dönen yollar nedeniyle bazı araçlar yollarda mahsur kaldı. Göle dönen yollarda trafik durdu. Bir vatandaşın mahsur kaldığı Lokman hekim alt geçidinde kurtarma görüntüsü kameralara yansıdı.
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