Pendik'te bir alt geçitte mahsur kalan vatandaşı böyle kurtardılar



- Pendik’de bir vatandaş, su baskını meydana gelen altgeçitte aracıyla mahsur kaldı. Aracının üzerine çıkarak yardım bekleyen vatandaş, kendisine sarkıtılan merdivene tırmanarak kurtuldu. Pendik yoğun yağış nedeniyle Lokman Hekim altgeçidinde su baskını meydana geldi. Altgeçitten aracıyla geçmekte olan bir vatandaş su baskınının olduğu altgeçitte mahsur kaldı. Vatandaş aracının üzerine çıkarak kurtarılmayı bekledi. Mahsur kalan vatandaş ,çevredeki diğer vatandaşların kendisine sarkıttığı merdivene tırmanarak kurtuldu.

