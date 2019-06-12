Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Pendik'te bir alt geçitte mahsur kalan vatandaşı böyle kurtardılar

Pendik'te bir alt geçitte mahsur kalan vatandaşı böyle kurtardılar

Vatandaşın kurtarılması

( İSTANBUL - EK) İSTANBUL

Mahsur Kaldı Su Baskını 


- Pendik’de bir vatandaş, su baskını meydana gelen altgeçitte aracıyla mahsur kaldı. Aracının üzerine çıkarak yardım bekleyen vatandaş, kendisine sarkıtılan merdivene tırmanarak kurtuldu. Pendik yoğun yağış nedeniyle Lokman Hekim altgeçidinde su baskını meydana geldi. Altgeçitten aracıyla geçmekte olan bir vatandaş su baskınının olduğu altgeçitte mahsur kaldı. Vatandaş aracının üzerine çıkarak kurtarılmayı bekledi. Mahsur kalan vatandaş ,çevredeki diğer vatandaşların kendisine sarkıttığı merdivene tırmanarak kurtuldu.
İlgili Foto Galeriler
Polis Alıcı Kılığına Girdi, 1400lü Yıllara Ait Tevrat Ve Tasvir Ele GeçirildiPolis Alıcı Kılığına Girdi, 1400lü Yıllara Ait Tevrat Ve Tasvir Ele Geçirildi
Kırıkkalede Trafik Kazası: Ölü Ve Yaralılar VarKırıkkalede Trafik Kazası: Ölü Ve Yaralılar Var
TEMde Feci Kaza: 2 Ölü, 5 YaralıTEMde Feci Kaza: 2 Ölü, 5 Yaralı
Omzuna Falçata Saplayan Babasını Arabayla SürüklediOmzuna Falçata Saplayan Babasını Arabayla Sürükledi
Peş Peşe Operasyonlar: Çok Sayıda GözaltıPeş Peşe Operasyonlar: Çok Sayıda Gözaltı
Korkunç Kaza! Çok Sayıda Ölü Ve Yaralı VarKorkunç Kaza! Çok Sayıda Ölü Ve Yaralı Var
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı