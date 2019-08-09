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09 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Pendik’te balkondan aşağı düşen genç hostes hayatını kaybetti Haberi

Pendik’te balkondan aşağı düşen genç hostes hayatını kaybetti Haberi

Kadının fotoğrafları

( İSTANBUL )- Genç hostes, erkek arkadaşıyla tartıştığı esnada evinin balkonundan düştü İSTANBUL

Cenaze Havayolu Şirketi Genç Kadın Irak 


- Pendik’te erkek arkadaşı M.C.O.(29) ile tartıştığı esnada 3. kattaki evinin balkonundan düşen hostes Özge Birol (23) hayatını kaybetti. M.C.O. ifade verdikten sonra serbest bırakılırken hayatını kaybeden kadının cenazesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Özel bir havayolu şirketinde hosteslik yapan Özge Birol ile aynı şirkette pilot olan erkek arkadaşı M.C.O. iddialara göre geçtiğimiz Pazar günü Kadıköy’de bir mekana gittiler. Buradan ayrılan ikili saat 04.30 sıralarında Özge Birol’un Pendik’teki evine gittiler. Evde ikili arasında tartışma yaşandı. Tartışma esnasında Özge Birol 3. katta bulunan evinin balkonundan aşağı düşerek hayatını kaybetti. Gözaltına alınan M.C.O.’nun ifadesinde, Özge Birol’un kendisini balkondan aşağı atmaya çalıştığını, genç kadını tutmaya çalıştıysa da başarılı olamadığını ve balkondan aşağı düştüğünü söylediği öğrenildi. M.C.O. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Genç kadının cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi. (HA-EY-
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