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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Pendik'te AVM'de yangın paniği

Pendik'te AVM'de yangın paniği

yangın

Yangın Paniği Trol 

-itfaiye çalışmaları
-vatandaşlar röp
-detaylar

( İSTANBUL -2)- AVM boşaltıldı, vatandaşlar panik yaşadı İSTANBUL

- Pendik'te bir AVM içinde bulunan restoranın bacasında yangın çıktı. AVM itfaiye ekiplerince kısa sürede boşaltılırken vatandaşlar büyük panik yaşadı. Yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Pendik'te bir AVM'nin içinde bulunan restoranın bacasında henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Yangın kısa sürede AVM'nin çatısını kaplarken vatandaşlar büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine Sultanbeyli, Pendik ve Yenişehir'den itfaiye ekipleri çıkarıldı. Ekipler AVM'yi kısa süre boşaltırken yangında ölen yada yaralanan olmadığı öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Vatandaşlar ise çok korktuklarını panik içinde dışarıya çıktıklarını söyledi.


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