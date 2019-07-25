Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Pendik'te apartmanın bahçesinde çukur oluştu: 3 yaralı

Pendik'te apartmanın bahçesinde çukur oluştu: 3 yaralı

Bahçedeki çukur

Hastane Sağlık Ekipleri 

-Vatandaş ile röp.

( İSTANBUL )- Bahçede bulunan 6 kişi çukura düştü, 3'ü yaralandı İSTANBUL

- Pendik'te bir apartmanın bahçesinde dün akşam çökme meydana geldi. O sırada bahçede bulunan 6 kişi çukura düşerken 3'ü yaralandı. Olay, Dumlupınar Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Apartmanın bahçesinde biri çocuk 6 kişi oturduğu sırada çökme meydana geldi. Bahçede oluşan çukura 6 kişi düştü. Düşenlerden 3'ünün yaralandığı öğrenildi. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 3 kişi ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun hafif olduğu öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı