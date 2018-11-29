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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Pendik’te 500 bin liralık soygunun mağduru o anları anlattı

Pendik’te 500 bin liralık soygunun mağduru o anları anlattı

Hırsızlık anı güvenlik kamera görüntüsü

Soygun Bild Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız 

-Olayın mağduru Şükrü Heybeli’yle röportaj
-Avukat Atilla Çeltik’le röportaj
-Olay yerinden görüntü

( İSTANBUL )- Soygun anı güvelik kameralarına yansıdı İSTANBUL

- Pendik’te bir satış müdürü, bankadan çektiği parayı iş yerine götürürken soyuldu. Satış müdürünün yanında bulunan 500 bin lirayı alan soyguncular olay yerinden otomobille kaçarken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Soygunun mağduru yaşananları anlattı. Pendik’te bir şirkette satış müdürü olan Şükrü H. şirkete ait 500 bin lirayı bankadan çektikten sonra, şirkete girmek üzereyken soyguncuların hedefi oldu. Şükrü H.’yi takip ettikleri sanılan 4 soyguncu, otomobilden inerek şirkete yürümekte olan Şükrü H.’nin elindeki parayı zorla alıp kaçtı. Yaşanan bu olay ise güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın mağduru Şükrü H., “Şirketten çıkıp bankaya gittim ve para çektim. Tam şirkete girmek üzereyken birisi arkadan kapıyı iterek ‘Bir şey soracağım’ dedi.
O sırada birden ‘Ver lan parayı’ diye bağırarak çantayı zorla aldı. Kaçmaya başladılar ama peşlerinden koşmama rağmen yetişemedim” dedi.
Öte yandan şirketin avukatı Ramazan Atilla Çeltik, “Olayın emniyet ve hukuki boyutunu takip ediyoruz. Temennimiz en kısa zamanda hırsızların bulunması ve adalete teslim edilmesi” diye konuştu.
(ME- ÖY-
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