Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Pendik’te 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı İzle

Pendik’te 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı İzle

Drone görüntüsü

Yangına Müdahale Trol 

-Çıkan dumanlar
-Alevli görüntü
-Yangına Müdahale
-Dumanlar yangın

( İSTANBUL )- Alevlere teslim olan binanın çatısı havadan görüntülendi İSTANBUL

- Pendik’te 4 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Tüm çatıyı saran yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıktığı çatı havadan görüntülendi. Pendik Esenler Mahallesi Rıfat Ilgaz Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm çatıyı sardı. Yangın nedeniyle çevreye yayılan alevler ve duman paniğe neden oldu. Olay yerine kısa sürede çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri merdiven ile çatıya ulaşarak yangına müdahalede bulundu. Yangın kontrol altına alınırken olayda can kaybı yaşanmadığı öğrenildi. Apartmanın çatısında çıkan yangın drone ile havadan görüntülendi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Başkentte Sahte İçki Üretiminde Kullanılan 24 Ton Etil Alkol Ele GeçirildiBaşkentte Sahte İçki Üretiminde Kullanılan 24 Ton Etil Alkol Ele Geçirildi
Ceren Özdemirin Son GörüntüleriCeren Özdemirin Son Görüntüleri
Sudan'da Korkunç Patlama!Sudan'da Korkunç Patlama!
Tır İle Otomobil Çarpıştı, Biri Bebek 3 ÖlüTır İle Otomobil Çarpıştı, Biri Bebek 3 Ölü
Para Ve Altınları okuyayım, Bereketlensin Diyerek ÇaldılarPara Ve Altınları okuyayım, Bereketlensin Diyerek Çaldılar
Van Gölünde Tüyler Ürperten OlayVan Gölünde Tüyler Ürperten Olay
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı