Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Pendik’te 4 araç birbirine girdi: 2 yaralı

Pendik’te 4 araç birbirine girdi: 2 yaralı

Yaralılar

Uzman Çavuş Trafik Yoğunluğu Zincirleme Kaza Polis Ekipleri Askeri Personel 

-Araçlar
-Airbagi patlayan araç
-Sürücü röp

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

- Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda iddiaya göre hızla ilerleyen otomobil sürücüsünün duramayarak önündeki araca çarpmasıyla zincirleme kaza meydana geldi. 4 aracın karıştığı kazada aynı araçta bulunan iki askeri personel yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza, Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda geçtiğimiz günlerde meydan geldi. İddiaya göre hızla ilerleyen otomobil sürücüsü, içerisinde askeri personel bulunan araca duramayarak çarptı. Aracın çarpmasıyla savrulan otomobil de önündeki minibüse çarptı. Kazaya sebebiyet veren araç ardından yoldaki başka bir araca daha çarparak durabildi. Toplam 4 aracın karıştığı zincirleme kazada astsubay kıdemli başçavuş ile direksiyon başında olan uzman çavuş yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçlarda maddi hasar meydana gelirken yolda bir süreliğine trafik yoğunluğu oluştu. Kazayı yara almadan atlatan otomobil sürücüsü, “Minibüs duruyordu, önümdeki gri askeri araç o tarafa doğru döndü. O esnada da arkadaki araba aşırı hızlı geldi, frene bastığı halde duramadı önce plakasız araca çarptı, o da öndeki minibüse çarptı. Akabinde araç savrularak arabamın yan tarafına vurdu. İki kişi yaralı” dedi.

İlgili Foto Galeriler
Anız yangını zincirleme kazaya neden oldu: 34 yaralıAnız yangını zincirleme kazaya neden oldu: 34 yaralı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı