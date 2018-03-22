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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Pendik'te 3 katlı binada yangın...Bina sakinleri kendileri güçlükle dışarı attı

Pendik'te 3 katlı binada yangın...Bina sakinleri kendileri güçlükle dışarı attı

Binanın görüntüsü

Çatı Katı Trol 

-Dumanlar
-İtfaiye çalışması
-Binanın içinden görüntü
-Genel detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Pendik'te üç katlı bir binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın diğer katlara da sıçradı. Yangın iki kat kullanılamaz gelirken olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Olay, Pendik Ramazanoğlu Mahallesi Varlık Sokakta bulunan 3 katlı bina da meydana geldi. Edinilen Edinilen bilgilere göre, bugün saat 115:30 sıralarında binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Yangın diğer katları da sararken, binada yaşayanlar kendilerini güçlükle dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ilk önce yangına merdivenle müdahale etti. Kısa sürede yangını kontrol altına alan ekipler, daha sonra bina içine girerek soğutma çalışması başlattı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, 3 katlı binanın 2 katı kullanılmaz hale geldi. Polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.
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