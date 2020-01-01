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01 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Pendik sahilde hareketli dakikalar

Pendik sahilde hareketli dakikalar

Bottaki görüntüsü

Polis Bild Sahil Güvenlik Harekete Geç 

-Şahsın karaya çıkarılması
-Detaylar

( İSTANBUL )- Denize atlayan şahıs çıkmak istemedi sahil güvenlik devreye girdi İSTANBUL

- Pendik sahilde denizde bir kişinin denizde olduğu ihbarını alan ekipler harekete geçti. Sahil güvenlik ekipleri ilk önce denizden çıkmak istemeyen şahsı bota alarak kurtardı. Pendik sahilde bir kişinin denizde gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Polis ekipleri olay yerine kısa sürede geldi. Şahıs ilk önce denizden çıkmak istemeyince sahil güvenlik ekipleri geldi. Sahil güvenlik ekipleri uzun uğraşlar sonrası şahsı denizden çıkararak botla karaya çıkardı. (HA-EY
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