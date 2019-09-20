Pendik'deki orman yangınına ilişkin gözaltı - Şüpheli şahıs ormanı yakarken görüntülendi - İSTANBUL
- Şüpheli şahsın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüsüGÜNCELLEME - Pendik'deki orman yangınına ilişkin gözaltı - Ertuğrulgazi Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin bir şüpheli gözaltına alındı - İstanbul Valiliği: - "Terör örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen şüpheliyle ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğümüzce geniş çaplı soruşturmalar devam etmektedir"İSTANBUL VALİLİĞİ'NİN AÇIKLAMASI EKLENDİİSTANBUL (AA) - Pendik'te ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin bir şüpheli yakalandı.Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Ertuğrulgazi Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili çalışma başlattı.Çalışma kapsamında, operasyon düzenleyen ekipler bir şüpheliyi gözaltına aldı. Yakalanan zanlının terör kaydının olmadığı ancak yakınlarından bazılarının terör örgütü PKK'dan emniyette kayıtları olduğu belirlendi.Tespit üzerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor. - Valiliğin açıklaması İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, dün 17.46 sıralarında 155 Polis İhbar Hattı'na "Aydos Ormanı'nda yangın çıkarmaya çalışan şüpheli şahıs" ihbarı yapıldığı, Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ihbardaki eşgale uyan Y.A. isimli şüpheli şahsın, yangının çıktığı alana yaklaşık 100 metre mesafede ve orman içerisinde yakalanarak, Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildiği belirtildi.Açıklamada, amatör kameralar tarafından görüntülenen şüphelinin, ihbarı yapan kişiler tarafından da teşhis edildiği dile getirilerek, "Terör örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen şüpheliyle ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğümüzce geniş çaplı soruşturmalar devam etmektedir." denildi.
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