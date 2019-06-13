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13 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Pendik’de yaya alt geçidinde su baskını Video

Pendik’de yaya alt geçidinde su baskını Video

Alt geçit

Su Baskını 

-Su
-Belediye ekipleri
-detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Pendik’de yoğun yağış nedeniyle bir yaya alt geçidini su bastı. Bir süre kullanılamayan alt geçitte belediye ekipleri suyu tahliye etek için çalışmalar yaptı. Pendik’de bugün etkili olan yoğun yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yayaların kullandığı bir alt geçitte yağış sebebiyle su baskını meydana geldi. Baskın sebebiyle alt geçit kullanıma kapandı. Olay yerine gelen belediye ekipleri, tahliye çalışması yaparak alt geçitteki suyu tahliye etti. (HA-EY
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