Pendik’de trafikte terör estiren lüks araçlı maganda yakalandı

--ARŞİV



( İSTANBUL ) - İSTANBUL



- Pendik’de lüks aracıyla trafikte drift terörü estiren C.S. adlı maganda polis tarafından yakalandı. 5010 lira para cezası kesilen şahsın sürücü belgesine 60 günlüğüne el konuldu. Pendik’de geçtiğimiz gün, bir şahıs lüks aracı ile trafikte drift yaparak terör estirmişti. Olayın basına yansımasının ardından polis ekipleri harekete geçti. Adının C.S. olduğu öğrenilen şahıs, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekiplerince yakalandı. Yakalanan şahsa, ‘herhangi bir zorunluluk olmaksızın, karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi’ maddesi kapsamında 5010 lira para cezası uygulandı. Ayrıca şahsın sürücü belgesine de 60 günlüğüne el konuldu. Şahıs, hakkında adli işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

