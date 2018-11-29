Pendik'de gasp dehşeti kamerada



- Pendik'te gözü dönmüş gaspçlıar , bir şahsın bankadan çektiği 500 bin lirayı çalıştığı şirkete götürürken gasp etti. Gasp anları güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Gaspçı dehşeti Pendik Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Bir şirkette satın alma müdürü olarak çalışan şahıs bankadan 500 bin TL çektikten sonra aracıyla şirketine yöneldi. Şirketin önüne gelen şahıs araçtan indiği sırada başka bir araçtan inen gaspçı şahsın elindeki çantayı almaya çalıştı. Şahısla gaspçı uzun süre boğuşurken, diğer gaspçı da araçtan indi. Parayı alan şahıslar araca binerken şahıs da gaspçıların peşinden koştu. O anlar ise güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde gaspçı şahıs şahsa sarılıyor ve çantayı almaya çalışıyor. Bu sırada boğuşma yaşanıyor. Ardından diğer gaspçı da araçtan inerek , şahsı engellemeye çalışıyor. Gaspçılar ardından araca binerek hızla uzaklaşıyor. (ME-EY

