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14 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Pendik’de fabrika yangını: 1 yaralı İzle

Pendik’de fabrika yangını: 1 yaralı İzle

Yangın olan fabrika

Fabrika Yangını Fabrika Kadın İşçi Sağlık Ekipleri Yangına Müdahale 

-Dumanlar ve alevler
-Olay yeri
-Kadın ve sağlık ekipleri

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Pendik’de köpük imalatı yapılan bir fabrikada henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Bir işçinin dumandan etkilendiği yangında çevreye alevlerin ve dumanların yayıldığı gözlendi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. Pendik Kurtköy Sanayi Mahallesi’nde sabah 08:30 sıralarında köpük imalatı yapılan bir fabrikada henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın nedeniyle fabrikada bulunan bir kadın işçi dumandan etkilendi. Yangın çıkan fabrikanın pencerelerinden çevreye alevlerin ve yoğun dumanın yükseldiği görüldü.
Dumandan etkilenen işçiye sağlık ekiplerince müdahale edildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor. (HA-EY
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