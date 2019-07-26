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26 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Pendik'de bulunan Marina'da yangın çıktı Video

Pendik'de bulunan Marina'da yangın çıktı Video

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Polis Güvenlik Önlemi Trol 


- İstanbul'un Pendik ilçesinde bulunan marina da sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına aldı. Bakım için park alanına alınan yatta yangın çıktı İstanbul, Pendik ilçesinde yer alan marinada henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı saat 06.00 sıralarında bakım için kara park alanına alınan bir yatta yangın çıktı. Yükselen alevlere kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almayı başarırken polis ve güvenlik görevlileri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Herhangi bir olumsuzluğa karşı ambulans ekiplerinin hazır bekletildiği gözden kaçmazken yangını kısa sürede kontrol altına alan itfaiye ekipleri soğutma çalışmasının ardından bölgeden ayrıldı. Yatta maddi hasar meydana geldi.
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