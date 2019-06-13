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13 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Pendik’de belediye işçisinin kediyi suni teneffüs yaparak kurtardığı anlar böyle fotoğraflandı İzle

Pendik’de belediye işçisinin kediyi suni teneffüs yaparak kurtardığı anlar böyle fotoğraflandı İzle

Kedi ve işçi fotosu

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Boğulma Tehlikesi Ölüm Tehlikesi Belediye İşçisi Sudan Yavru Kedi 


- Pendik’de yoğun yağış nedeniyle sele kapılarak boğulma tehlikesi yaşayan kedi, belediye işçisinin suni teneffüsü ile hayata döndü. Duygu dolu anlar böyle fotoğraflandı. Pendik’de bugün etkili olan kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. İlçede bazı yerlerde su baskınları yaşanırken bazı yollarda da su birikintileri ve seller oluştu. Bölgede çalışma yapan belediye işçilerinden biri, sel suyuna kapılarak ölüm tehlikesi yaşayan bir yavru kedinin olduğunu fark etti. Belediye işçisi sudan çıkardığı kediye suni teneffüs yaparak onu hayata döndürdü. Ardından belediye işçisi kediyi havluya sararak aracına koydu ve veterinere götürdü. Veteriner hekim tarafından tedavisi yapılan kedinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (EY
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