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25 Mayıs 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Pendik’de belediye işçisi ile sokak köpeğinin iç ısıtan görüntüleri kamerada İzle

Pendik’de belediye işçisi ile sokak köpeğinin iç ısıtan görüntüleri kamerada İzle

Adam ve köpek

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

Sokak Köpeği Temizlik İşçisi Köpek Belediye İşçisi Cep Telefonu 


- Pendik’de belediye işçisinin sokak köpeğine masaj yapıp fırça ile kaşıması, iç ısıtan görüntülere sahne oldu. Belediye işçisi tarafından ilgi gören köpeğin halinden bir hayli memnun olduğu gözlendi. O duygusal anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Belediye işçisi ile sokak köpeğinin iç ısıtan görüntüleri, Pendik’de bulunan 15 Temmuz Şehitler Camii’nin bahçesinde çekildi. Pendik Belediyesi’ne bağlı bir temizlik işçisi, bahçede yatan köpeği fırça ile uzun süre kaşıyarak temizledi. Daha sonra fırçayı elinden bırakan temizlik işçisi, köpeğe masaj yaptı. Belediye işçisi tarafından özel ilgi gören sokak köpeğinin, halinden hayli memnun olduğu görüldü.
Belediye işçisi sokak köpeğinin yanında uzaklaştığı sırada ise köpek, adamın peşinden giderek kendisiyle tekrar ilgilenmesi için işçiyi geri çevirdi. Belediye işçisi ile sokak köpeğinin duygusal görüntüleri, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde temizlik işçisi köpeği fırça ile kaşıyor ve masaj yapıyor. Köpek, yanından yürüyerek ayrılan işçinin peşinden giderek onu geri çeviriyor. (HA-EY
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