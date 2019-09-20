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20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Pendik Belediyesi TEKNOFEST’te yerini aldı

Pendik Belediyesi TEKNOFEST’te yerini aldı

Stant görüntü

Ressam Gezin Festival Öğrenciler Robot 

-Çocuklar detay görüntü
-Genel görüntü
-Başkan röp

( İSTANBUL ) İSTANBUL

-. Gençlerin projelerini geliştirmek için kurulan Bilim Merkezi standına çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Pendik Belediyesi Bilim Merkezi standı ile TEKNOFEST’te yerini aldı. Gençlerin projelerini geliştirmek için kurulan Bilim Merkezi standına çocuklar yoğun ilgi gösterirken Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin TEKNOFEST'in önemine değindi. Başkan Cin, festivale stant kurarak gençlere yönelik bilim merkezleri hakkında bilgi ile geliştirilen projeleri aktarmak istediklerini söyledi.

Ayrıca öğrenciler için kurulan oyun alanlarında minikler ressam robot yaptı. “Gençler için önemli bir organizasyon” Gençlere geliştirilen projeleri aktarmak istediklerini belirten Başkan Cin, “Ben de gezince TEKNOFEST’ in ne kadar büyük olduğunu daha iyi anladım. Biz de buraya bir stant kurarak gençlerimize yönelik bilim merkezlerimiz vardı orada geliştirilen projeleri aktarmak istedik. Dolayısıyla güzel bir gün geleceğimizle ilgili önemli gelişmelere imza atacak bir projedir. Bu organizasyonları yapan tüm paydaşlara çok teşekkür ediyorum. Ülkemizin geleceği ve gençler için önemli bir organizasyon” diye konuştu.
(İEÇ-
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