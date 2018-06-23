Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Pendik Belediyesi, Kavakpınar Mahallesi'nde Cemevini hizmete açtı

Pendik Belediyesi, Kavakpınar Mahallesi'nde Cemevini hizmete açtı

Başkan konuşması

Açılış Töreni Cemevi Ethan Nitelik Irak 

-Konuklar
-Cem evi

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Pendik Belediyesi, Kavakpınar Mahallesi'nde yapımı biten Cemevini hizmete açtı. Açılışta konuşma yapan Pendik Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin, “Zannediyorum mevcut cemevleri içerisinde en nitelikli olanı bugün hayata geçirmiş oluyoruz” dedi.
Pendik Belediyesi tarafından Kavakpınar Mahallesi'nde yapımı tamamlanan cemevi hizmete açıldı. Cemevinin açılış törenine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Erol Kaya, Pendik Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin ile mahalle sakinleri katıldı.
Açılışta protokol imzasını atarak Cemevi Başkanına teslim eden Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin cemevinin hayırlı, uğurlu olmasını diledi. Açılışta konuşma yapan Pendik Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin, “Maalesef mekan şartları da imkanlar da hem bir ibadethaneye uygun değildi, hem de kardeşlerimiz kendi ekonomik şartları ile bu kadar yapabilmişler. Ama tabi burası bambaşka oldu. Bizim camilerimizin de durumu aynı iyi niyetli insanlar yola çıkıyorlar. Bilgileri, birikimleri ile bir şeyler yapıyorlar. Zannediyorum mevcut cemevleri içerisinde en nitelikli olanı bugün hayata geçirmiş oluyoruz. Bizim binalarının tamamı kamu binaları, bugüne kadar dar imkanlarla, kıt imkanlarla Anadolu insanı geldiği bulunduğu yerde ibadethanesini kendi imkanlarıyla yaptı. Ama artık Türkiye farklı bir Türkiye. Hükümeti ile belediyesi ile imkanları olan bir ülkeyiz. Aslında bu bir üst seviyeye geçti ama asla bunlarla yetinecek değiliz. Mutlaka çok daha ileri gitmeliyiz. Ecdat çok güzel eserler bırakmış. Bizim de mutlaka artık gelecek nesillerimize iftihar edecekleri muhteşem eserleri bırakmamız gerekiyor. Aslında bu iyi niyetimizin ve gayretimizin bir nişanesi olduğunu düşünüyorum” dedi.

İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Adli Yıl Açılış Töreninde KonuştuCumhurbaşkanı Erdoğan Adli Yıl Açılış Töreninde Konuştu
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı