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20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Pencereden düşerek ölen çocuk defnedildi - TEKİRDAĞ

Pencereden düşerek ölen çocuk defnedildi - TEKİRDAĞ

- Cenaze namazından görüntülerPencereden düşerek ölen çocuk defnedildiTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'ın Kapaklı ilçesinde 6. kattaki evlerinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden bir yaşındaki Mehmet Fatih Atal, toprağa verildi.
Atal'ın cenazesi, Kapaklı Merkez Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kapaklı Eski Mezarlığı'nda defnedildi.Cenaze töreninde çocuğun annesi Sena ile babası Davut Atal, fenalık geçirdi.Törene Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin ve İlçe Müftüsü İsa Aktaş da katıldı.
Mehmet Fatih Atal, dün Atatürk Mahallesi Serdar Özyürek Sokak'ta apartmanın 6. katındaki evlerinin penceresinden düşmüştü.Annesi tarafından çağrılan ambulansla Kapaklı Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Cenaze Cenaze Namazı 

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