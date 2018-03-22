Pencereden düşen kadın öldü - KONYA

- Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları - Cenazaden detay - Binadan görüntüler Konya 'da pencereden düşen kadın öldüKONYA (AA) - Konya 'da 4. kattaki evlerinin penceresinden düşen 62 yaşındaki kadın, hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, merkez Karatay ilçesi Hacıveyiszade Mahallesi Fetih Caddesi'ndeki 5 katlı bir binanın 4. kat penceresinden bakan Naşire Kabadayı, dengesini kaybederek beton zemine düştü.Kabadayı, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Kabadayı'nın cesedi, polis ekiplerinin incelemeleri sonrası otopsi için morga kaldırıldı.