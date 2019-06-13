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13 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Pencereden düşen engelli kadın hayatını kaybetti Video

Pencereden düşen engelli kadın hayatını kaybetti Video

Olay yerindeki ambulans

Polis Bild Engelli Kadın 

-Olay yeri ekibinin çalışma yapması
-Detaylar

( KARAMAN -ÖZEL) KARAMAN

- Karaman’da 5’nci kattan düşen engelli kadın hayatını kaybetti. Olay, akşam saat 21.40 sıralarında Gevher Hatun Mahallesi 1782’nci Sokak’ta bulunan Gloria Apartmanı’nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, fiziksel engelli olduğu öğrenilen Yasemin C. (45), 5’nci kattaki evlerinin penceresinden henüz bilinmeyen bir nedenle aşağıya düştü. Yaklaşık 15 metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır yaralanan engelli kadın, çağrılan ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın polise bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, kadının düştüğü yere güvenlik şeridi çekti. Olay yeri inceleme ekibinin yaptığı çalışmanın ardından Cumhuriyet Savcısı da olay yerine gelerek inceleme yaptı. Psikolojik tedavi gördüğü ileri sürülen Yasemin C.’nin intihar mı ettiği, yoksa kazayla mı düştüğü araştırılıyor.
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