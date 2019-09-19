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19 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Pencereden düşen bebek öldü - TEKİRDAĞ Haberi

Pencereden düşen bebek öldü - TEKİRDAĞ Haberi

- Olay yerinden görüntüler - Hastaneden görüntüler Tekirdağ 'da pencereden düşen bebek öldüTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'ın Kapaklı ilçesinde 6. kattaki evlerinin penceresinden düşen bebek hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, bir yaşındaki bebek Mehmet Fatih Atal, Atatürk Mahallesi Serdar Özyürek Sokak'ta bulunan bir apartmandaki 6. kattaki evlerinin penceresinden düştü.Annesi tarafından çağrılan ambulansla Kapaklı Devlet Hastanesine kaldırılan bebek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bebek 

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