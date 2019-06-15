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15 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Pencereden düşen bebek ağır yaralandı...Bebek hava ambulansı ile Konya’ya sevk edildi

Pencereden düşen bebek ağır yaralandı...Bebek hava ambulansı ile Konya’ya sevk edildi

Olay yeri inceleme ekibinin inceleme yapması

İlk Müdahale Bebek Hastane Toplu Konut Sağlık Ekibi 

-Bebeğin sevk için ambulansa alınması
-Hava ambulansının gelmesi
-Bebeğin hava ambulansına alınması

( KARAMAN -ÖZEL) KARAMAN

- Karaman’da pencereden beton zemine düşerek ağır yaralanan bebek, hava ambulansı ile Konya’ya sevk edildi. Olay, öğle saatlerinde Başakşehir Mahallesinde bulunan toplu konutlarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesiyle birlikte geldiği dedesinin evinde ailesinden habersizce pencereye çıkan 9 aylık O.K., sinekliğe yaslanması sonucu 10 katlı apartmanın 2. katından yaklaşık 7 metre yüksekten beton zemine düştü. Bebeğin düştüğünü fark eden ailesi hemen sağlık ekibinden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, yaptığı ilk müdahalenin ardından bebeği Karaman Devlet Hastanesine kaldırdı. Kafatası ile omuzunda kırık olan bebeğin ciğerinde de kanama tespit edildi. Doktorlar bebeğin daha donanımlı bir hastaneye sevk edilmesine karar verdi. Bunun için Konya’dan hava ambulansı istendi. Konya’dan havalanan Sağlık Bakanlığına ait hava ambulansı kısa sürede Karaman Devlet Hastanesine iniş yaptı. Burada ambulans içinde hazır bekletilen bebek, hava ambulansına alınarak Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Olay yeri inceleme ekibi ise bebeğin düştüğü binada inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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