Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Pencere korkuluğuna sıkışan çocuk kurtarıldı - ADANA Haberi

Pencere korkuluğuna sıkışan çocuk kurtarıldı - ADANA Haberi

- Çocuğun sıkıştığı apartman - Pencere korkuluğuna sıkışan çocuğu kurtarma çalışmaları Adana 'da pencere korkuluğuna sıkışan çocuk kurtarıldı - Olay anı bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendiADANA - Adana 'da pencere korkuluğuna sıkışan çocuğu vatandaşlar kurtardı.Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde 10 katlı apartmanın 4. katındaki dairede 2,5 yaşındaki Cihan Can, anne ve babası evde yokken pencere önünde oynamaya başladı.
Dengesini yitirip düşen Can'ın başı korkuluğa sıkıştı.Bağıran kardeşinin sesini duyan evde bulunan 10 yaşındaki ağabeyi Özgür Can, pencere önüne gelerek kardeşinin kafasını tutarken kendisi de yardım istedi.Sesleri duyan vatandaşlar eve giremeyince alt kattaki komşu kendi penceresine çıkarak Cihan Can'ı düşme ihtimaline karşı tutmaya çalıştı. Bu sırada aşağıda da vatandaşlar kilim açarak önlem aldı.Kapıyı balyozla kırarak içeri giren vatandaşlar, yanlarındaki demir kesme makasıyla korkuluğu keserek çocuğu kurtardı.Bu arada olay anı bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Gesi Cep Telefonu 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanlıurfa’daki Harekat Merkezi’ne ziyaretCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanlıurfa’daki Harekat Merkezi’ne ziyaret
Bakan Akar, Madalya Kazanan Güreşçileri Kabul EttiBakan Akar, Madalya Kazanan Güreşçileri Kabul Etti
Bakan Akar Ve Komutanlar Sınırın Sıfır NoktasındaBakan Akar Ve Komutanlar Sınırın Sıfır Noktasında
29 Ekim Kabul Töreninden Fotoğraflar29 Ekim Kabul Töreninden Fotoğraflar
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ve Beraberindeki Devlet Erkanı Anıtkabir’deCumhurbaşkanı Erdoğan Ve Beraberindeki Devlet Erkanı Anıtkabir’de
Barış Pınarı Harekatından Yeni Görüntüler PaylaştıBarış Pınarı Harekatından Yeni Görüntüler Paylaştı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı