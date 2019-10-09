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09 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Pencere demirlerine asılan kıyafetleri böyle çaldı

Pencere demirlerine asılan kıyafetleri böyle çaldı

Hırsızlık anları

Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız 

-Röp
-Olay yeri

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

- İstanbul’da gece vaktinde yolda yürüyen bir şahıs, bir evin pencere demirlerine asılı halde olan kıyafetleri çaldı. Şahsın, ev sahibinin iş kıyafetlerini çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Sultanbeyli’de Abdurrahmangazi Mahallesi Giresun Caddesi üzerinde geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde meydana geldi. Yolda yürüyen bir şahıs, bir evin pencere demirlerine asılı halde kıyafetler olduğunu fark etti. Kısa bir süre çevreyi kolaçan eden şahıs daha sonra eve doğru yöneldi. Pencere demirlerine asılı olan iş kıyafetlerini alan şahıs, tişörtünün içine saklayarak oradan uzaklaştı. Kıyafetleri çalınan Nadir Altınel, “Gece saat 12.30 civarında oldu. Sabah kalktığımda iş kıyafetlerimi bulamadım, eşim kurutmak için buraya asmıştı. İşe gittim geldim, akşam güvenlik kamerasına baktığımda hırsızın buradan alıp gittiğini gördüm. Bu hırsız kimse bulunmasını istiyorum. Yan komşularımın da kıyafetlerini çalmış” dedi.
Şahsın, evin pencere demirlerine asılı kıyafetleri çalarak kaçtığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde pencere demirlerine asılı kıyafetleri fark eden şahıs bir süre etrafı kolaçan ediyor. Daha sonra kıyafetleri çalıp tişörtünün içine saklıyor ve kaçıyor.
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