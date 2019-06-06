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06 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Pençe Harekatında komandolar böyle görüntülendi Haberi

Pençe Harekatında komandolar böyle görüntülendi Haberi

komandoların görüntüsü

( HAKKARİ ) HAKKARİ

Komando Dolar 


- Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekâtında arazideki intikal halindeki komandoların görüntülerini paylaştı. Bakanlıktan yapılan paylaşımda Pençe harekatına katılan komandoların arazide ki görüntüleri yer alırken, "Engel tanımaz aşarız, Yüce engin dağları, El verir uzanırız mor siyah bulutlara..." ifadeleri kullanıldı.
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