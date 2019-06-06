Pençe Harekatında komandolar böyle görüntülendi

- Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekâtında arazideki intikal halindeki komandoların görüntülerini paylaştı. Bakanlıktan yapılan paylaşımda Pençe harekatına katılan komandoların arazide ki görüntüleri yer alırken, "Engel tanımaz aşarız, Yüce engin dağları, El verir uzanırız mor siyah bulutlara..." ifadeleri kullanıldı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım