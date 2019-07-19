Pençe Harekatı şehidine uğurlama töreni

-saygı duruşu

-şehidin öz geçmişinin okunması

-Helikopterden görüntü

-Şehit in helikopterle Havaalanına getirilmesi

-Porotokolden görüntü

-şehit naaşın görüntü

-uçaktan görüntü



( HAKKARİ ) HAKKARİ



- Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Pençe Harekatı kapsamında şehit düşen asker, Hakkari’de yapılan törenle memleketine uğurlandı. Pençe Harekatı kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Ünal şehit düşmüştü. Hakkari’de düzenlenen törenden sonra Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Ünal’ın naaşı, helikopterle Yüksekova ilçesine getirildi.

Selahattin Eyyübi Havalimanına inen helikopterden alınan Ünal’ın naaşı, askeri uçağa bırakıldı. Yüksekova Müftüsü Şakir Şahin’in dua yapmasının ardından Şehit Ünal’ı taşıyan uçak havalimanından ayrıldı. Törene; Yüksekova Tümen Komutanı Metin Toker, Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler, asker ve polis katıldı.



