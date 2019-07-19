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19 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Pençe Harekatı şehidine uğurlama töreni

Pençe Harekatı şehidine uğurlama töreni

Şehit cenazesinin getirilmesi

Şehit Saygı Duruşu Çatışma Terör Örgütü Helikopter 

-saygı duruşu
-şehidin öz geçmişinin okunması
-Helikopterden görüntü
-Şehit in helikopterle Havaalanına getirilmesi
-Porotokolden görüntü
-şehit naaşın görüntü
-uçaktan görüntü

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Pençe Harekatı kapsamında şehit düşen asker, Hakkari’de yapılan törenle memleketine uğurlandı. Pençe Harekatı kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Ünal şehit düşmüştü. Hakkari’de düzenlenen törenden sonra Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Ünal’ın naaşı, helikopterle Yüksekova ilçesine getirildi.
Selahattin Eyyübi Havalimanına inen helikopterden alınan Ünal’ın naaşı, askeri uçağa bırakıldı. Yüksekova Müftüsü Şakir Şahin’in dua yapmasının ardından Şehit Ünal’ı taşıyan uçak havalimanından ayrıldı. Törene; Yüksekova Tümen Komutanı Metin Toker, Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler, asker ve polis katıldı.

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