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06 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Pençe Harekatı şehidi son yolcuğuna uğurlandı

Pençe Harekatı şehidi son yolcuğuna uğurlandı

CENAZE TÖRENİNDEN GÖRÜNTÜLER

Cenaze Namazı Askeri Araç Cenaze Aracı Kuvvet Komutanları Askeri Birlik 

-ŞEHİDİN FOTOĞRAFI

( ANKARA -TOPLU) ANKARA

- Hakkari'de askeri aracın kaza yapması sonucunda şehit olan Piyade Onbaşı Fatih Öz, Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde ikindi namazını müteakip son yolculuğuna uğurlandı. Hakkari’de Pençe Harekatı’na katılan ve üs bölgesine döndüğü sırada kaza geçiren askeri araçta bulunan Piyade Onbaşı Fatih Öz şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Hakkari bölgesinde, askeri aracın kaza yapması sonucu bir askerin şehit olduğu ve bir askerin de yaralandığı bilgisi verildi.
Şehit olan Öz’ün Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan baba evine giden askeri yetkililer, anne Gülşen Öz’e ve baba İsmail Öz’e acı haberi ulaştırdı. Öz’ün naaşı için Hakkari’de bulunan askeri birlikte tören düzenlendi.
Daha sonra hava yoluyla Ankara’ya getirilen şehidin cenazesi önce baba evine götürülerek helallik istendi. Ardından top aracı ile cenaze Ahmet Hamdi Akseki Camii’ne getirildi.
İkindi namazını müteakip şehidin cenaze namazı kılındı. Cenazeye, MHP Lideri Devlet Bahçeli , Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile kuvvet komutanları, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Şehidin cenazesi kılınan namazın ardından, cenaze aracına konuldu. O sırada şehidin annesi Gülşen Öz fenalaştı sağlık görevlileri ise duruma müdahale ederek anneyi sakinleştirmeye çalıştı. Cenaze daha sonra memleketi Ankara’nın Ayaş ilçesinde bulunan Ferruz Köyü mezarlığına defnedilmek üzere götürüldü.
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