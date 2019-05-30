Pençe Harekatı'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Mehmet Taşhan'ın cenazesi toprağa verildi - KAHRAMANMARAŞ
- Şehit yakınlarından görüntüler - Şehit cenazesinin camiye getirilmesi - Cenaze namazı - Cenazenin omuzlarda taşınmasıKAHRAMANMARAŞ - Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürütülen Pençe Harekatı'nda, PKK'lı teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Taşhan'ın naaşı, Kahramanmaraş 'ın Türkoğlu ilçesinde toprağa verildi.
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