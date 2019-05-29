Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Pençe Harekatı'nda kara destek vasıtaları teröristleri vuruyor İzle

Pençe Harekatı'nda kara destek vasıtaları teröristleri vuruyor İzle

Kara destek vasıtaları

Taarruz Helikopter Hava Kuvvetleri Kabiliyet Teröristler Helikopter 

-Topçuların atışları
-fotoğraflar

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Pençe Harekatı kapsamında kara ateş destek vasıtaları teröristlere göz açtırmıyor. Kara ateş destek vasıtaları, taarruz helikopterlerimiz ve hava kuvvetlerimizin harekâtları ile desteklenen Pençe Harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor Uzun menzilli ateş destek vasıtalarımıza ilave olarak, nokta hedeflerini vurma kabiliyetine sahip 7.5 x 18 mm'lik dağ topları da komando birliklerimizin harekâtını etkin şekilde destekliyor.
İlgili Foto Galeriler
Doğu Akdeniz-2017 Davet TatbikatıDoğu Akdeniz-2017 Davet Tatbikatı
Utanmadan Gülerek Poz VerdiUtanmadan Gülerek Poz Verdi
Genel Kurmay Başkanı Akar Şırnak Ve Silopi'deki Birlikleri Ziyaret EttiGenel Kurmay Başkanı Akar Şırnak Ve Silopi'deki Birlikleri Ziyaret Etti
KORAL TSKya Teslim EdildiKORAL TSKya Teslim Edildi
Kayseri'nin ilk kadın şehidi Ayşegül Pürnek'e vedaKayseri'nin ilk kadın şehidi Ayşegül Pürnek'e veda
Tunceli'de Terör OperasyonuTunceli'de Terör Operasyonu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı