Pençe Harekatı'nda kara destek vasıtaları teröristleri vuruyor İzle

-Topçuların atışları

-fotoğraflar



( HAKKARİ ) HAKKARİ



- Pençe Harekatı kapsamında kara ateş destek vasıtaları teröristlere göz açtırmıyor. Kara ateş destek vasıtaları, taarruz helikopterlerimiz ve hava kuvvetlerimizin harekâtları ile desteklenen Pençe Harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor Uzun menzilli ateş destek vasıtalarımıza ilave olarak, nokta hedeflerini vurma kabiliyetine sahip 7.5 x 18 mm'lik dağ topları da komando birliklerimizin harekâtını etkin şekilde destekliyor.

