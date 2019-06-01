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01 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Pençe Harekatı'nda görev alan komandolar terörist avında Haberi

Pençe Harekatı'nda görev alan komandolar terörist avında Haberi

askerin görüntüsü

( HAKKARİ ) HAKKARİ

Kayalı Komando Dolar 


- Pençe Harekatı'nda görev yapan komandolar, yüksek rakımlı yerlerde, zorlu hava koşullarında, azim ve kararlılıkla görevlerine devam ediyor. Pençe Harekâtı’nda görev yapan Komandolar, 3 bin metre rakımda, -10 dereceye varan soğukta, sarp kayalıklarda azim ve kararlılıkla görevlerine devam ediyor. Desteksiz inilemeyecek kadar dik olan kayalıklardan Komandolar ip desteğiyle iniyor.
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