Pençe Harekatı'nda görev alan komandolar terörist avında Haberi



- Pençe Harekatı'nda görev yapan komandolar, yüksek rakımlı yerlerde, zorlu hava koşullarında, azim ve kararlılıkla görevlerine devam ediyor. Pençe Harekâtı’nda görev yapan Komandolar, 3 bin metre rakımda, -10 dereceye varan soğukta, sarp kayalıklarda azim ve kararlılıkla görevlerine devam ediyor. Desteksiz inilemeyecek kadar dik olan kayalıklardan Komandolar ip desteğiyle iniyor.

