Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Pençe Harekatı kapsamında 43 terörist etkisiz hale getirilirken hedefler imha edildi İzle

Pençe Harekatı kapsamında 43 terörist etkisiz hale getirilirken hedefler imha edildi İzle

fotoğraflar

(HAKKARİ) HAKKARİ

El Bombası Keskin Nişancı Dizüstü Bilgisayar Teröristler Uçaksavar 


- Pençe Harekatı kapsamında 43 PKK'lı etkisiz hale getirilirken, teröristlere ait mayın, mağara ve sığınaklar da kullanılamaz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'ta sürdürülen Pençe Harekatı kapsamında bu güne kadar toplamda 43 teröristin etkisiz hale getirildiğini, ayrıca harekat kapsamında örgüt tarafından tuzaklanan 53 adet Mayın / EYP'nin tespit edilerek imha edildiğini ve teröristlere ait 74 mağara ile sığınağın da kullanılamaz hale getirildiğini duyurdu. Teröristlere ait sığınaklarda, 3 AK-47 piyade tüfeği, 9 bin 730 AK-47 mühimmatı, bir Dragunov keskin nişancı tüfeği, bir BKC makineli tüfek, 600 BKC mühimmatı, bir RPG-7 roketatar, 15 RPG-7 roketi, iki Doçka uçaksavar makineli tüfeği, 6 bin 693 Doçka mühimmatı, 13 antitank roket, 6 el bombası, 3 bin kilogram patlayıcı yapımında kullanılan Amonyum Nitrat, 21 havan mühimmatı, 12 jeneratör, 2 sabit merkez telsizi, 104 jelikan benzin, 4 dizüstü bilgisayar ve EYP yapımında kullanılan malzemeler ile çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Mili Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde 27 Mayıs 2019 tarihinde başlayan ve planlandığı şekilde başarıyla devam eden Pençe Harekatında; harekatın başlangıcından bu güne kadar toplam 43 PKK’lı terörist etkisiz hale getirilmiştir. Harekat kapsamında örgüt tarafından tuzaklanan 53 adet Mayın/EYP tespit edilerek imha edilmiş; bölücü teröristlere ait 74 mağara ve sığınak da kullanılamaz hale getirilmiştir. Ayrıca PKK’lı bölücü teröristlere ait sığınaklarda; 3 AK-47 piyade tüfeği, 9 bin 730 AK-47 mühimmatı, bir Dragunov keskin nişancı tüfeği, bir BKC makineli tüfek, 600 BKC mühimmatı, bir RPG-7 roketatar, 15 RPG-7 roketi, iki Doçka uçaksavar makineli tüfeği, 6 bin 693 Doçka mühimmatı, 13 antitank roket, 6 el bombası, 3 bin kilogram patlayıcı yapımında kullanılan Amonyum Nitrat, 21 havan mühimmatı, 12 jeneratör, 2 sabit merkez telsizi, 104 jelikan benzin, 4 dizüstü bilgisayar ve EYP yapımında kullanılan malzemeler ile çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir."
İlgili Foto Galeriler
Tamamen yerli.. Bin metreye tam isabetTamamen yerli.. Bin metreye tam isabet
Tunceli'de Terör OperasyonuTunceli'de Terör Operasyonu
Mardin'deki Terör OperasyonuMardin'deki Terör Operasyonu
Otobüsün Çarptığı Adam Bariyerlerde SıkıştıOtobüsün Çarptığı Adam Bariyerlerde Sıkıştı
Korkunç Kaza! Ölü Ve Yaralılar VarKorkunç Kaza! Ölü Ve Yaralılar Var
Çocukların Gözü Önünde Cani Koca Dehşeti!Çocukların Gözü Önünde Cani Koca Dehşeti!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı