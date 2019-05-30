Pençe Harekâtı'nda mayın ve EYP’ler böyle imha ediliyor

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( HAKKARİ ) HAKKARİ



- Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde 27 Mayıs 2019'da başlayan Pençe Harekâtı planlandığı gibi başarılı şekilde sürüyor. Operasyonlarda PKK’lı teröristlerce bölgeye önceden yerleştirilen EYP ve mayınlar da bir bir tespit ediliyor. Komandolar, Hakurk bölgesinde örgüte ait sığınak ve barınakların yanı sıra, tespit edilen tuzaklı ve uzaktan kumandalı EYP’ler ile mayınları da imha etmeye devam ediyor.

