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31 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Pençe Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen teröristlerin yanında silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi Haberi

Pençe Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen teröristlerin yanında silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi Haberi

Ele geçirilen malzemeler

( ANKARA ) ANKARA

Güneş Enerjisi El Bombası Piyade Komando Teröristler 


- Milli Savunma Bakanlığı,ğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, başarıyla devam eden Pençe Harekâtında, daha önce Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirilen dört PKK’lı bölücü teröristin bulunduğu bölgede ve yakınındaki bir sığınakta; 3 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet Yaesu el telsizi, 2 adet sabit merkez telsizi (sözde liderler tarafından kullanılan), 1 adet parçalanmış gece görüş, 7 adet AK-47 şarjör, 610 adet AK-47 mühimmatı, 4 adet el bombası, 20 kilo Amonyum nitrat, EYP yapımında kullanılan pil bloğu ve 20 m. EYP yapımında kullanılan kablo, 1 adet güneş enerjisi paneli ile çok miktarda yaşam malzemesi bulundu. Ele geçirilen silah, mühimmat, patlayıcı maddeler ve diğer yaşam malzemeleri ile sığınak komandolarımız tarafından imha edildi.
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