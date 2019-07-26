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26 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Pençe Harekâtı'nda ele geçirilenler İzle

Pençe Harekâtı'nda ele geçirilenler İzle

- MSB tarafından twitter üzerinden yayınlanan video - Ele geçirilen mühimmat ve malzeme görüntüleriANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, twitter üzerinden yayınladığı video ile ''Başarıyla devam eden Pençe Harekâtı’nda, tanksavar silahı, keskin nişancı silahları, piyade tüfekleri, makineli tüfekler, termal dürbün, telsiz, mühimmat ve EYP yapımında kullanılan malzemeler ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilerek imha edildi.'' açıklamasında bulundu.

Piyade Keskin Nişancı Kesk Twitter 

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