Pençe Harekâtı'nda ele geçirilenler

- MSB tarafından twitter üzerinden yayınlanan video - Ele geçirilen mühimmat ve malzeme görüntüleriANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, twitter üzerinden yayınladığı video ile ''Başarıyla devam eden Pençe Harekâtı’nda, tanksavar silahı, keskin nişancı silahları, piyade tüfekleri, makineli tüfekler, termal dürbün, telsiz, mühimmat ve EYP yapımında kullanılan malzemeler ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilerek imha edildi.'' açıklamasında bulundu.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım