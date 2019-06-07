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07 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Pençe Harekâtı'nda çok sayıda yaşam malzemesi ve mühimmat ele geçirildi Haberi

Pençe Harekâtı'nda çok sayıda yaşam malzemesi ve mühimmat ele geçirildi Haberi

Ele geçirilen mühimmatlar

Elektrik Kablosu Ağrı Kesici Kadın Terörist Kadın Terörist Terör Örgütü 

-fotoğraflar

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Milli Savunma Bakanlığı,ğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, başarıyla devam eden Pençe Harekatı kapsamında, terör örgütü PKK’ya ait iki mağara ve kadın teröristler tarafından kullanıldığı anlaşılan bir sığınak tespit edildi. Mağaralarda ve sığınakta; 470 adet 12.7 mm. mühimmat, kullanıma hazır durumda 10 EYP düzeneği, 2 çuval EYP için hazırlanmış pil blokları, 34 adet fünye, patlayıcı yapımında kullanılabilecek 4 varil Amonyum Nitrat, 6 el telsizi, 10 gaz maskesi, 48 jelikan (20 litrelik) benzin, güç kaynağı 3 akü, çok sayıda jeneratör kablosu, 2 paratoner, 300 metre bakır tel, 650 metre elektrik kablosu, 1 çanta sıhhiye malzemesi (serum kiti batıcon gazlı bez serum ağrı kesiciler turnike enjeksiyon) ile örgütsel dokümanın yanında çok sayıda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Ayrıca araziye saklanmış olarak 10 kutu (toplam 400 adet) 14.5 mm. doçka mühimmatı ele geçirildi. Malzemeler METİ Timi tarafından kontrollü patlama ile imha edilerek kullanılmaz hale getirildi.

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